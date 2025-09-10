Меню
Сериалы
Слабый герой
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Догнать и перегнать: 3 сезон «Слабого героя» настигла та же беда, что и «Алису в пограничье» от Netflix — но не спешите хоронить Си Ына
У дорамы есть шанс вновь стать великой.
Написать
10 сентября 2025 13:54
Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны
Самая жесткая школьна война.
2 комментария
9 сентября 2025 17:34
Силы нет, зато ума много: 3 дорамы, похожих на хитовую «Слабый герой» — про школу, издевательства и борьбу
Есть 2 сериала и 1 фильм — равнодушными вряд ли оставят.
1 комментарий
19 мая 2025 12:19
Тюфяк, которого лучше обходить стороной: как зовут главного персонажа «Слабого героя»
Дорама обретает все больше поклонников, рассказываем о ее главном плюсе.
Написать
19 мая 2025 10:23
Похоже на «Игру престолов», но это совсем не комплимент: чем закончился «Слабый герой» — фанатам дорамы впору готовиться к худшему
Главный герой получил арку в стиле Арьи Старк.
Написать
15 мая 2025 08:27
Не зря ждали 3 года: эта кровавая дорама с рейтингом 8.4 сейчас №1 на Netflix — «Поднятию уровня» стоит кое-чему у нее поучиться
Сериал зайдет фанатам «Игры в кальмара» и «Алисы в Пограничье», а также всем уставшим от крутых персонажей.
2 комментария
13 мая 2025 09:25
Из пешек в дамки за 5 дней: свежая дорама рвет чарты Netflix — но критики и зрители от нее камня на камне не оставили
Тот случай, когда тем, кто читал мангу, лучше пройти мимо.
Написать
6 мая 2025 14:44
Корейский «Стивен Кинг» рекомендует: топ-4 дорамы, о которых в России мало кто знает — №2 и 3 обогнали «Игру в кальмара»
Здесь есть все: от любовных историй до борьбы с буллингом.
Написать
11 апреля 2025 15:42
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
