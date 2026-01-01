Оповещения от Киноафиши
Меню
Доброй ночи и удачи , 1 сезон

Доброй ночи и удачи , 1 сезон
Good Night, and Good Luck
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Доброй ночи и удачи»

В 1 сезоне сериала «Доброй ночи и удачи» события разворачиваются в Соединенных Штатах в 50-е годы. Это период расцвета телевидения. Большой популярностью пользуется шоу радио- и телеведущего Эдварда Марроу. На него работает молодой оператор Сай Стейнгартнер, который восхищается тележурналистом и сам мечтает продвинуться по карьерной лестнице. Эта возможность предоставляется ему очень скоро. На фоне холодной войны между Штатами и Советским Союзом руководство канала хочет навязать передаче антикоммунистическую политику. Марроу намерен бросить вызов начальству. Саю предстоит сделать непростой выбор.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb

Список серий сериала Доброй ночи и удачи

Сезон 1
