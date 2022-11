Сериал является многосерийной адаптацией одноименного полнометражного фильма Джорджа Клуни, вышедшего в 2005 году. В центре событий Сай Стейнгартнер, молодой оператор телепроекта Эдварда Морроу See It Now. Он восхищается телеведущим, но при этом и сам не лишен амбиций. Дирекция канала навязывает Морроу и его коллегам антикоммунистическую пропаганду. Это могло бы помочь Саю сделать карьеру. Но при этом ему придется предать человека, который долгое время являлся его наставником.