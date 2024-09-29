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Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Киноафиша Сериалы Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон Сезоны Сезон 2

The Walking Dead: Daryl Dixon
Оригинальное название Season 2. The Book of Carol
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Во 2-м сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продолжается история о том, как главный герой по имени Дэрил проснулся и обнаружил, что находится где-то на европейском континенте. Он прошел множество испытаний для того, чтобы понять, как он оказался в этом месте, что привело его туда и каким образом теперь он попадет в родные края. Дэрил Диксон добровольно оказался вербовщиком Содружества, крупнейшей общины выживших в Америке. Его задача — найти желающих примкнуть к содружеству уцелевших и выявлять, годятся ли они для этого. Одновременно герой хочет найти исчезнувших Рика Граймса и Мишонн.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Благородство иностранцев La Gentillesse Des Étrangers
Сезон 2 Серия 1
29 сентября 2024
Мулен Руж Moulin Rouge
Сезон 2 Серия 2
6 октября 2024
Невидимка The Invisible
Сезон 2 Серия 3
13 октября 2024
Рай для тебя La Paradis Pour Toi
Сезон 2 Серия 4
20 октября 2024
Желание – это сила Vouloir, C'est Pouvoir
Сезон 2 Серия 5
27 октября 2024
Прощайте, дети Au Revoir Les Enfants
Сезон 2 Серия 6
3 ноября 2024
График выхода всех сериалов
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