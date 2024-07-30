Меню
Сериалы
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Новости
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю
Минувшая неделя оказалась богата на громкие анонсы и проморолики, чему во многом поспособствовал крупнейший фестиваль Comiс-Con в Сан-Диего. Собрали в одном материале наиболее примечательные трейлеры зарубежных фильмов и сериалов.
Написать
30 июля 2024 19:03
Норман Ридус оказывается в Париже в трейлере сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
В ролике представлена новая спутница Дэрила в исполнении Клеманс Поэзи.
Написать
18 августа 2023 15:29
Норман Ридус отправляется в Европу в первом тизере «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»
Одна из звезд франшизы намекнула на то, что Кэрол Пелетье все же появится в спин-оффе.
Написать
27 июня 2023 11:36
Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» завершится восьмым сезоном
Вместе с тем стало известно, когда ждать спин-оффы о Рике и Мишон, Мэгги и Нигане, а также о Дэриле Диксоне.
Написать
11 января 2023 13:21
