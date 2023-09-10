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Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Киноафиша Сериалы Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон Сезоны Сезон 1

The Walking Dead: Daryl Dixon
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

В 1 сезоне сериала «Дэрил Диксон» Дэрил очнется в Европе, не имея представления о том, каким образом он там оказался. Ему придется привыкать находиться рядом с людьми, с которыми может быть не очень уж комфортно. Нелюдимый Дэрил, который оказался вдали от близких, будет искать общий язык с незнакомцами, которые сумели выжить по ту сторону Атлантики. Вместе с представителем религиозного культа Изабель и амбициозным британским торговцем Куинном герой будет искать себя и бороться за выживание в постапокалиптической Франции. Обладая колоссальным опытом в этом вопросе, Дэрил может приспособиться к любым обстоятельствам.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Потерянная душа L'âme Perdue
Сезон 1 Серия 1
10 сентября 2023
Жаворонок Alouette
Сезон 1 Серия 2
17 сентября 2023
Париж всегда будет Парижем Paris Sera Toujours Paris
Сезон 1 Серия 3
24 сентября 2023
Железная леди La Dame de Fer
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2023
Две любви Deux Amours
Сезон 1 Серия 5
8 октября 2023
Возвращение домой Coming Home
Сезон 1 Серия 6
15 октября 2023
График выхода всех сериалов
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