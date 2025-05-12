Меню
Сериалы
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Уроки французского в такси и песня Вайкуле: как российская актриса попала в продолжение «Ходячих мертвецов»
Юная звезда «Вампиров средней полосы» не скрывает — это была работа мечты.
Написать
12 мая 2025 12:19
«Ходячие мертвецы» по порядку: чтобы посмотреть все, придется залипнуть у зомбо-ящика
Путеводитель по огромной вселенной с десятками героев и спин-оффами.
2 комментария
26 марта 2025 19:05
