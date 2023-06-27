Норман Ридус отправляется в Европу в первом тизере «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»

Одна из звезд франшизы намекнула на то, что Кэрол Пелетье все же появится в спин-оффе.

Телеканал AMC опубликовал тизер очередного спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы» под названием The Walking Dead: Daryl Dixon («Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»). Шоу посвящено путешествию Дэрила Диксона (Норман Ридус) по постапокалиптической Франции. Ролик начинается с того, что герой записывает сообщение на диктофон:

«Меня зовут Дэрил Диксон. Я родом из мест под названием Содружество. Это в Америке. Я отправился на поиски кое-чего, но пока что все, что я нашел, — это проблемы. Если мне не суждено вернуться, то я хочу, чтобы все знали, что я пытался. Черт возьми, я все еще пытаюсь».

Затем он отправляется в большой поход по лесам, горам и полям Европы. В нескольких кадрах можно увидеть, как Дэрил проходит по большим древним акведукам и старым городам с узкими улочками. В конце тизера он забредает в мрачный обветшалый склад. На одной из стен возле здания виднеется граффити Pouvoir des vivants («Сила живых»).

По словам Ридуса, «Дэрил Диксон» ознаменует собой своеобразную перезагрузку его персонажа. В сериале также снялись Анн Шаррье, Клеманс Поэзи, Адам Нагаитис и другие.

Кроме того, недавно исполнитель роли Нигана Джеффри Дин Морган намекнул на то, что Мелисса Сьюзан МакБрайд все же присоединилась к актерскому составу спин-оффа, вновь исполнив роль Кэрол Пелетье. Он опубликовал совместную фотографию Ридуса и МакБрайд в своих социальных сетях, подписав ее:

«Вот это да. Нам жаль, Норман… Мы наговорили тебе кучу гадостей, подумав, что Мелисса не участвует в сериале! Боже мой… Это, должно быть, готовилось целую вечность (а может быть было задумано с самого начала)! Черт возьми, как же здорово видеть этих двоих вместе!»

Его слова отсылают к шквалу критики от фанатов «Ходячих мертвецов», обрушившейся на Ридуса после того, как он объявил, что МакБрайд отказалась от съемок в сериале. Если верить Моргану, в итоге актриса все же изменила свое решение.

Премьера «Дэрила Диксона» состоится осенью этого года. Точная дата пока неизвестна.