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Два лица Стамбула 2013 - 2014, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Два лица Стамбула
Киноафиша Сериалы Два лица Стамбула Сезоны Сезон 2

Fatih Harbiye
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Два лица Стамбула»

Во 2 сезоне сериала «Два лица Стамбула» после случившегося Мацит находится в ужасном состоянии. Он боится потерять Нериман. Кроме того, все отвернулись от него, в особенности Фаиз и Зехра, ведь именно Мацита они считают виновным в происшествии. Тем временем Инджи вынуждена столкнуться лицом к лицу с тайной, которую она хранила долгие годы. Она понимает, что некоторые обстоятельства из прошлого Керима всплыли наружу. «Призрак» загнал их в угол. Мацит отчаянно ищет новые способы воссоединиться с Нериман. Фейза догадывается о тайных отношениях Шахики и Селима. Шахика пытается развеять ее сомнения.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Два лица Стамбула» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
20 сентября 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
27 сентября 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
11 октября 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
18 октября 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
25 октября 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
2 ноября 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
9 ноября 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
23 ноября 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
3 декабря 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
10 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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