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Два лица Стамбула 2013 - 2014 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Два лица Стамбула
Киноафиша Сериалы Два лица Стамбула Сезоны Сезон 1

Fatih Harbiye
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 августа 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 40
Продолжительность сезона 80 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Два лица Стамбула»

В 1 сезоне сериала «Два лица Стамбула» Нериман выросла в небогатой семье. После смерти матери ее воспитанием занимались отец и тетушка. Они жили в соответствии с мусульманскими традициями. Молодой парень по имени Шинаси с ранних лет влюблен в главную героиню. Он вырос по соседству с Нериман и тоже воспитан в скромной обстановке. Молодой человек собирается сделать подруге предложение, но у девушки другие планы на жизнь. У Нериман есть родственник. Он успешный предприниматель, который живет с двумя дочерьми в богатом районе. Нериман давно не виделась с кузинами. Одна из них собирается провести вечеринку и приглашает туда Нериман.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Два лица Стамбула» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 августа 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2013
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 сентября 2013
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2013
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 сентября 2013
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 октября 2013
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 октября 2013
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 октября 2013
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
2 ноября 2013
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 ноября 2013
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
16 ноября 2013
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
23 ноября 2013
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
30 ноября 2013
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
7 декабря 2013
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
14 декабря 2013
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
21 декабря 2013
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
28 декабря 2013
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
11 января 2014
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
18 января 2014
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
25 января 2014
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
1 февраля 2014
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
8 февраля 2014
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
15 февраля 2014
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
22 февраля 2014
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
1 марта 2014
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
8 марта 2014
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
15 марта 2014
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
22 марта 2014
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
29 марта 2014
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
5 апреля 2014
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
12 апреля 2014
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
19 апреля 2014
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
26 апреля 2014
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
3 мая 2014
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
10 мая 2014
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
24 мая 2014
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
31 мая 2014
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
7 июня 2014
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
14 июня 2014
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
21 июня 2014
График выхода всех сериалов
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