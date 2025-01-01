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Постер сериала Два лица Стамбула
Киноафиша Сериалы Два лица Стамбула Сезоны

Два лица Стамбула, список сезонов

Fatih Harbiye
Год выпуска 2013
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Show TV

Рейтинг сериала

0.0
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5.7 IMDb
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Список сезонов сериала «Два лица Стамбула»
Два лица Стамбула - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
40 эпизодов 31 августа 2013 - 21 июня 2014
 
Два лица Стамбула - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 20 сентября 2014 - 10 декабря 2014
 
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