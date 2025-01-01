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Два лица Стамбула
Сезоны
Два лица Стамбула, список сезонов
Fatih Harbiye
Год выпуска
2013
Страна
Турция
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
Show TV
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
3
голоса
5.7
IMDb
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Список сезонов сериала «Два лица Стамбула»
Сезон 1 / Season 1
40 эпизодов
31 августа 2013 - 21 июня 2014
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
20 сентября 2014 - 10 декабря 2014
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