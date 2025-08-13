Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sausage Party: Foodtopia 2024 - 2025, season 2

Sausage Party: Foodtopia season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Sausage Party: Foodtopia Seasons Season 2
Sausage Party: Foodtopia
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 August 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 28 minutes

Series rating

5.5
Rate 16 votes
5.7 IMDb

Sausage Party: Foodtopia List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Ninth Course
Season 2 Episode 1
13 August 2025
Tenth Course
Season 2 Episode 2
13 August 2025
Eleventh Course
Season 2 Episode 3
13 August 2025
Twelfth Course
Season 2 Episode 4
13 August 2025
Thirteenth Course
Season 2 Episode 5
13 August 2025
Fourteenth Course
Season 2 Episode 6
13 August 2025
Fifteenth Course
Season 2 Episode 7
13 August 2025
Sixteenth Course
Season 2 Episode 8
13 August 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more