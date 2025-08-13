Menu
Sausage Party: Foodtopia 2024 - 2025, season 2
Sausage Party: Foodtopia
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
13 August 2025
Production year
2025
Number of episodes
8
Runtime
3 hours 28 minutes
Series rating
5.5
Rate
16
votes
5.7
IMDb
Sausage Party: Foodtopia List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Ninth Course
Season 2
Episode 1
13 August 2025
Tenth Course
Season 2
Episode 2
13 August 2025
Eleventh Course
Season 2
Episode 3
13 August 2025
Twelfth Course
Season 2
Episode 4
13 August 2025
Thirteenth Course
Season 2
Episode 5
13 August 2025
Fourteenth Course
Season 2
Episode 6
13 August 2025
Fifteenth Course
Season 2
Episode 7
13 August 2025
Sixteenth Course
Season 2
Episode 8
13 August 2025
