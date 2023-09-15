Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Клюквенный щербет 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Клюквенный щербет
Киноафиша Сериалы Клюквенный щербет Сезоны Сезон 2

Kızılcık şerbeti 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 37
Продолжительность сезона 74 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Клюквенный щербет»

Во 2-м сезоне сериала «Клюквенный щербет» продолжается история Кывылджим, образованной современной дамы, которая после расставания с супругом растила двоих дочерей в соответствии с собственными убеждениями. Ее младшая дочь Чимен — школьница, а старшая дочь Дога учится в вузе и планирует стать стоматологом. Главное желание Кивилчим — поднять дочерей и обеспечить им достойную жизнь. Однако Дога разочаровывает мать, когда выходит замуж за своего однокурсника. Напомним, в финале предыдущего сезона произошла автокатастрофа, а Дога родила. Роды прошли не очень благополучно, а ДТП не обошлось без жертв.

Рейтинг сериала

9.1
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Клюквенный щербет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 30
Сезон 2 Серия 1
15 сентября 2023
Серия 2 Episode 31
Сезон 2 Серия 2
22 сентября 2023
Серия 3 Episode 32
Сезон 2 Серия 3
29 сентября 2023
Серия 4 Episode 33
Сезон 2 Серия 4
6 октября 2023
Серия 5 Episode 34
Сезон 2 Серия 5
13 октября 2023
Серия 6 Episode 35
Сезон 2 Серия 6
20 октября 2023
Серия 7 Episode 36
Сезон 2 Серия 7
27 октября 2023
Серия 8 Episode 37
Сезон 2 Серия 8
3 ноября 2023
Серия 9 Episode 38
Сезон 2 Серия 9
10 ноября 2023
Серия 10 Episode 39
Сезон 2 Серия 10
17 ноября 2023
Серия 11 Episode 40
Сезон 2 Серия 11
24 ноября 2023
Серия 12 Episode 41
Сезон 2 Серия 12
1 декабря 2023
Серия 13 Episode 42
Сезон 2 Серия 13
8 декабря 2023
Серия 14 Episode 43
Сезон 2 Серия 14
15 декабря 2023
Серия 15 Episode 44
Сезон 2 Серия 15
22 декабря 2023
Серия 16 Episode 45
Сезон 2 Серия 16
29 декабря 2023
Серия 17 Episode 46
Сезон 2 Серия 17
12 января 2024
Серия 18 Episode 47
Сезон 2 Серия 18
19 января 2024
Серия 19 Episode 48
Сезон 2 Серия 19
26 января 2024
Серия 20 Episode 49
Сезон 2 Серия 20
2 февраля 2024
Серия 21 Episode 50
Сезон 2 Серия 21
9 февраля 2024
Серия 22 Episode 51
Сезон 2 Серия 22
16 февраля 2024
Серия 23 Episode 52
Сезон 2 Серия 23
23 февраля 2024
Серия 24 Episode 53
Сезон 2 Серия 24
1 марта 2024
Серия 25 Episode 54
Сезон 2 Серия 25
8 марта 2024
Серия 26 Episode 55
Сезон 2 Серия 26
15 марта 2024
Серия 27 Episode 56
Сезон 2 Серия 27
22 марта 2024
Серия 28 57. Bölüm
Сезон 2 Серия 28
29 марта 2024
Серия 29 58. Bölüm
Сезон 2 Серия 29
5 апреля 2024
Серия 30 59. Bölüm
Сезон 2 Серия 30
19 апреля 2024
Серия 31 60. Bölüm
Сезон 2 Серия 31
26 апреля 2024
Серия 32 61. Bölüm
Сезон 2 Серия 32
3 мая 2024
Серия 33 62. Bölüm
Сезон 2 Серия 33
10 мая 2024
Серия 34 63. Bölüm
Сезон 2 Серия 34
17 мая 2024
Серия 35 64. Bölüm
Сезон 2 Серия 35
24 мая 2024
Серия 36 65. Bölüm
Сезон 2 Серия 36
31 мая 2024
Серия 37 66. Bölüm
Сезон 2 Серия 37
7 июня 2024
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше