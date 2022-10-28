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Клюквенный щербет 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Клюквенный щербет
Киноафиша Сериалы Клюквенный щербет Сезоны Сезон 1

Kızılcık şerbeti 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 29
Продолжительность сезона 58 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клюквенный щербет»

В 1 сезоне сериала «Клюквенный щербет» Кывылджым всегда трезво смотрела на жизнь. После того как ее брак распался, она самостоятельно поднялась на ноги и воспитала двух дочек — Догу и Чимен. Чимен еще получает среднее образование, а Дога уже поступила в университет на факультет стоматологии. На первом же курсе Дога влюбилась и решила отправиться под венец со своим однокурсником Фатихом. Кывылджым расстроена, что дочь так рано решила выйти замуж, не успев получить диплом. Но еще больше озабочена тем, в какой семье та оказалась. Кывылджым уверена, что ее свободолюбивой дочери тяжело будет ужиться в религиозной семье.

Рейтинг сериала

9.1
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Клюквенный щербет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 ноября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 ноября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 декабря 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 декабря 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 декабря 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
23 декабря 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
30 декабря 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 января 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
13 января 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
20 января 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
27 января 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
3 февраля 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
24 февраля 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
3 марта 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
10 марта 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
17 марта 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
24 марта 2023
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
31 марта 2023
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
7 апреля 2023
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
28 апреля 2023
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
5 мая 2023
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
12 мая 2023
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
19 мая 2023
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
26 мая 2023
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
2 июня 2023
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
9 июня 2023
График выхода всех сериалов
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