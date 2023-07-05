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Теневой детектив 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Теневой детектив
Киноафиша Сериалы Теневой детектив Сезоны Сезон 2

Shadow Detective
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Теневой детектив»

Во 2-м сезоне сериала «Теневой детектив» с предыдущих событий минует несколько недель. Детектив Ким Тхэ-рок приходит в себя после первой личной встречи со своим загадочным анонимным «доброжелателем». Теперь он знает, на кого ему стоит охотиться и за какие ниточки тянуть. Но вот беда: бывшие коллеги-полицейские придерживаются иного мнения. Все улики по убийству бывшего напарника Кима указывают на него самого. То, что его передвижения пока не ограничены тюремными стенами, – лишь вопрос времени. Обстоятельства работают против героя. Он должен как можно скорее закончить сборку этой причудливой мозаики и раздобыть необходимые улики. 

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Теневой детектив» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
5 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
5 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
12 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
12 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
19 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
19 июля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
26 июля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
26 июля 2023
График выхода всех сериалов
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