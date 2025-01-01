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Постер сериала Теневой детектив
Киноафиша Сериалы Теневой детектив Сезоны

Теневой детектив, список сезонов

Shadow Detective
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Disney+

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Теневой детектив»
Теневой детектив - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 26 октября 2022 - 16 ноября 2022
 
Теневой детектив - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 5 июля 2023 - 26 июля 2023
 
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