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Теневой детектив
Сезоны
Теневой детектив, список сезонов
Shadow Detective
Год выпуска
2022
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
60 минут
Стрим-сервис
Disney+
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Теневой детектив»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
26 октября 2022 - 16 ноября 2022
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
5 июля 2023 - 26 июля 2023
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