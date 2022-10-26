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Теневой детектив 2022 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Теневой детектив
Киноафиша Сериалы Теневой детектив Сезоны Сезон 1

Shadow Detective
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Теневой детектив»

В 1 сезоне сериала «Теневой детектив» детектив, который всю свою жизнь отдал работе, собирается на пенсию. Он уже предвкушает спокойные и безмятежные дни, когда сможет встретить старость. Однако все меняется со звонком таинственного незнакомца. Несмотря на то что этот человек называет себя другом, намерения у него явно не дружеские. Этот загадочный человек заставляет главного героя погрузиться в самые темные события прошлого. Из-за звонка детектив также становится основным подозреваемым в убийстве своего коллеги-детектива. Между анонимом и пожилым сыщиком разворачивается психологическая война.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Теневой детектив» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 ноября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 ноября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 ноября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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