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Убийца Салли 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Убийца Салли
Киноафиша Сериалы Убийца Салли Сезоны Сезон 1

Killer Sally 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийца Салли»

В 1 сезоне сериала «Убийца Салли» в центре событий оказывается женщина, которая в прошлом сделала профессиональную карьеру бодибилдера. В середине 90-х она оказалась за решеткой за убийство второй степени. В День святого Валентина Салли расстреляла своего мужа, культуриста Рэя Макнила. Салли получила пожизненный срок. После множества апелляций по различным причинам, в том числе неправильные инструкции присяжных, приговор отменили, но впоследствии восстановили вновь. В документальном проекте сама Салли, а также ее друзья и родные рассказывают свою версию случившегося в тот роковой день.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Убийца Салли» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 ноября 2022
The Death of Mr. California
Сезон 1 Серия 2
2 ноября 2022
The People vs. Sally McNeil
Сезон 1 Серия 3
2 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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