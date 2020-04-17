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Еще четыре шота, пожалуйста! 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Еще четыре шота, пожалуйста!
Киноафиша Сериалы Еще четыре шота, пожалуйста! Сезоны Сезон 2

Four More Shots Please!
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Еще четыре шота, пожалуйста!»

Во 2 сезоне сериала «Еще четыре шота, пожалуйста!» Уманге звонит Сиддхи, которая находится в Стамбуле и понятия не имеет, как она там оказалась. Звонок заставляет Умангу связаться с Анджаной и Дамини. Те должны помочь ей спасти подругу от психического расстройства. Девушки торопятся в Стамбул, чтобы найти Сиддхи. Та рассказывает приятельницам о своих авантюрных приключениях. Девушки злятся на Сиддхи, их чуть не хватил удар. Так дружба главных героинь возрождается спустя четыре месяца. Они весело проводят дни в Стамбуле, посещая необычные кафе, резвясь на улицах и наслаждаясь беззаботностью. Обиды остались в прошлом.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Еще четыре шота, пожалуйста! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Вместе навсегда? Together Forever?
Сезон 2 Серия 1
17 апреля 2020
Любовь - это слово из 6 букв. К черту похоть, ненависть, потерю, судьбу Love is a 4-Letter Word. Fuck Lust Hate Loss Fate
Сезон 2 Серия 2
17 апреля 2020
Весенняя уборка Spring Cleaning
Сезон 2 Серия 3
17 апреля 2020
Одержимый дьяволом! Hell Bent!
Сезон 2 Серия 4
17 апреля 2020
Любовь витает в воздухе Love is in the Air
Сезон 2 Серия 5
17 апреля 2020
Перекресток Crossroads
Сезон 2 Серия 6
17 апреля 2020
Шагни на свет Step into the Light
Сезон 2 Серия 7
17 апреля 2020
Встречаться и расставаться Hooking Up and Breaking Up
Сезон 2 Серия 8
17 апреля 2020
Крестики-нолики Noughts And Crosses
Сезон 2 Серия 9
17 апреля 2020
Избранный The One
Сезон 2 Серия 10
17 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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