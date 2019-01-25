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Еще четыре шота, пожалуйста! 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Еще четыре шота, пожалуйста!
Киноафиша Сериалы Еще четыре шота, пожалуйста! Сезоны Сезон 1

Four More Shots Please!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Еще четыре шота, пожалуйста!»

В 1 сезоне сериала «Еще четыре шота, пожалуйста!» рабочие дела Дамини накапливаются. Совет директоров во главе с Умой Парех ставит ей ультиматум. Женщине следует изменить стратегию, иначе компания понесет убытки. Но Дамини уверена, что у нее все под контролем. Однако все зависит от окончательного слушания важного судебного дела, которое находится в руках Анджаны. Анджана отвозит Арью в школу и общается с другими матерями. Снеха сопровождает Сиддхи к гадалке, которая делает ей просто превосходный прогноз относительно будущего. У Уманги происходит напряженная встреча с тренером.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Еще четыре шота, пожалуйста! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Честолюбивый. Ханжа. Феминистка. Шлюха Ambitious. Prude. Feminist. Slut.
Сезон 1 Серия 1
25 января 2019
Сильные девушки не ломаются Strong Girls Don't Break.
Сезон 1 Серия 2
25 января 2019
Далеко от Лудхианы Long Way From Ludhiana.
Сезон 1 Серия 3
25 января 2019
Экс Уай Зеттт Ex Why Zzz
Сезон 1 Серия 4
25 января 2019
Люблю ее. Ненавижу ее Love Her. Hate Her.
Сезон 1 Серия 5
25 января 2019
К черту этот бар Fuck This Bar
Сезон 1 Серия 6
25 января 2019
Исчезнувшие девушки Gone Girls
Сезон 1 Серия 7
25 января 2019
Фам-Джем-Бам-Бам Fam-Jam-Wham-Bam
Сезон 1 Серия 8
25 января 2019
Реальность кусается Reality Bites
Сезон 1 Серия 9
25 января 2019
Танец на краю Dancing on the Edge
Сезон 1 Серия 10
25 января 2019
График выхода всех сериалов
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