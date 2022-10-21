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Еще четыре шота, пожалуйста! 2019 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Еще четыре шота, пожалуйста!
Киноафиша Сериалы Еще четыре шота, пожалуйста! Сезоны Сезон 3

Four More Shots Please!
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 3-й сезон сериала «Еще четыре шота, пожалуйста!»

В 3 сезоне сериала «Еще четыре шота, пожалуйста!» захватывающие приключения четырех подруг из Мумбаи продолжаются. Напомним, в финале предыдущего сезона Анджана почувствовала себя преданной Шашанк, узнав о его лжи. Подруги поддерживают ее и помогают увидеть ситуацию с другой точки зрения. Сиддхи подает заявку на курсы в Нью-Йорке и понимает, что ей пора отрываться от родителей и начать жить самостоятельно. Дамини получает предложение переехать в Сингапур с Варси, но решиться на этот шаг непросто. Отношения Уманга и Самары становятся все более натянутыми. У Дамини начинаются осложнения во время беременности.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Еще четыре шота, пожалуйста! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
О любви, потере и обо всем, что между ними. Of love, loss and everything in between.
Сезон 3 Серия 1
21 октября 2022
Гулаал Gulaal
Сезон 3 Серия 2
21 октября 2022
У нас все в порядке We are fine
Сезон 3 Серия 3
21 октября 2022
Летят искры Sparks fly
Сезон 3 Серия 4
21 октября 2022
Прыжок веры Leap of faith
Сезон 3 Серия 5
21 октября 2022
Когда любовь ушла When love is gone
Сезон 3 Серия 6
21 октября 2022
Зеркало зеркало на стене Mirror Mirror on the wall
Сезон 3 Серия 7
21 октября 2022
Шишки на день рождения Birthday Bumps
Сезон 3 Серия 8
21 октября 2022
Игры, в которые играют люди Games people play
Сезон 3 Серия 9
21 октября 2022
Хорошее в прощании The good in goodbye
Сезон 3 Серия 10
21 октября 2022
График выхода всех сериалов
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