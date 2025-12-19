Оповещения от Киноафиши
Еще четыре шота, пожалуйста! 2019 - 2025, 4 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Еще четыре шота, пожалуйста!
Сезоны
Сезон 4
Four More Shots Please!
Премьера сезона
19 декабря 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
7
Продолжительность сезона
4 часа 40 минут
Рейтинг сериала
5.5
Оцените
11
голосов
5.6
IMDb
Список серий сериала Еще четыре шота, пожалуйста!
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
The Pact
Сезон 4
Серия 1
19 декабря 2025
Pact Ke Side Effects
Сезон 4
Серия 2
19 декабря 2025
Unapologetically Me
Сезон 4
Серия 3
19 декабря 2025
Growing Pains
Сезон 4
Серия 4
19 декабря 2025
Better Than Sex
Сезон 4
Серия 5
19 декабря 2025
Handle With Care
Сезон 4
Серия 6
19 декабря 2025
Lost & Found
Сезон 4
Серия 7
19 декабря 2025
График выхода всех сериалов
