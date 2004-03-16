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Мальчик в перьях 2004, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мальчик в перьях
Киноафиша Сериалы Мальчик в перьях Сезоны Сезон 1

Feather Boy
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мальчик в перьях»

В 1 сезоне сериала «Мальчик в перьях» события разворачиваются в небольшом британском городке, где живет юный парень по имени Роберт Ноубл. Ему совсем немного лет, но он уже чувствует, что отличается от своих сверстников. Он умнее и начитаннее их, а его интересы вызывают у других ребят лишь насмешки и оскорбления, поэтому у мальчика совсем нет друзей. Зато он любит посещать дом престарелых и проводить время с одинокими стариками, которые находят его добрым и очаровательным молодым человеком. Одна из постоялиц дома Эдит Соррел особенно сближается с Робертом и просит его расследовать давнюю смерть маленького мальчика.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мальчик в перьях» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Норберт Без Бутылки Norbert No-Bottle
Сезон 1 Серия 1
16 марта 2004
Шанс Хаус Chance House
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2004
Клубничный джем Strawberry Jam
Сезон 1 Серия 3
23 марта 2004
Переспать Sleep Over
Сезон 1 Серия 4
25 марта 2004
Пальто из перьев The Coat of Feathers
Сезон 1 Серия 5
30 марта 2004
Жар-птица Firebird
Сезон 1 Серия 6
2 апреля 2004
График выхода всех сериалов
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