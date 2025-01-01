Ghanima Он бегает и бегает и бегает. И когда он вымотает себя, он возвращается ко мне, кладет голову мне на колени и просит помочь найти способ умереть.

Farad'n Corrino Но почему он хочет умереть?

Ghanima Чтобы уберечь себя от жертв, которые он должен принести, жертв ради будущего нас всех

Farad'n Corrino Тогда есть ли место для меня в этом будущем?

Ghanima Твоя кровь была спасена в день, когда Лето вернулся ко мне.

Farad'n Corrino А как же наш брак?

Ghanima [Гхани разворачивается] Раз моя мать не была женой, ты никогда не будешь мужем.

Farad'n Corrino Политика.

Ghanima Политика. Но со временем может появиться любовь, которой у моего брата не будет.

[Гхани смотрит в пустыню]