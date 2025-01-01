Меню
Цитаты из сериала Дети Дюны

Ирулан [озвучено] Когда религия и политика едут в одной телеге, за ними следует буря.
Leto Я не буду бояться. Страх — это убийца разума. Я встретлю свой страх, я позволю ему пройти сквозь меня.
Alia Мамочка, помоги мне.
Leto [класть нож перед Алисой] Услужи себе сама.
Ghanima История пишется на песках Арракиса. Глава закончилась, сдутой вихрем. Одна дверь закрыта, но другая открыта. И по ту сторону... наше будущее...
Проповедник Он оказался в ловушке собственного пророчества. Жертва того, что знал, но не мог выбрать!
Leto Вода Алиа. Возьмите её в пустыню и рассыпьте по открытым пескам под полуденным солнцем. Это наш обычай. Вы возвращаетесь в Сийтч Табар?
Stilgar Я хочу вернуться к нашим старым традициям.
Leto Пустыня умирает, Стила.
Stilgar И Фреманы тоже, боюсь.
Leto Мы собираемся пройти через огонь испытаний, но выйдем с другой стороны. Мы всегда восстаём из собственных пепелищ. Всё возвращается позже в своей... изменённой форме.
Stilgar [Лето передаёт Стилу кольцо Пола] Кольцо вашего деда... и вашего отца.
Leto А теперь Фременов - чтобы напомнить вам о Муад'Дибе. Чтобы напомнить вам, что все люди совершают ошибки, и что все лидеры тоже люди.
Проповедник [щупая шкуру червя Лето, говорит на языке Фременов] Это нехорошо!
Лето [говорится на языке Фременов] Это всё, что хорошего у нас может быть.
Пол Атрейдес Я вмешивался в будущее, во все возможные будущие, пытаясь создать их. Вместо этого они создали меня... и я оказался в ловушке.
Irulan [очевидно напуганная, так как её сводные дети летят рядом с тремя большими песчаными червями] Возможно, следует немного повысить высоту, Лето.
Leto Знаешь, мой отец любил летать так близко к земле?
Irulan И ты, конечно, знаешь это интуитивно, не так ли? Так же, как ты знал, как управлять без всякой подготовки.
Leto Не забывай о своём обучении Бене Гессерит, мачеха. Страх — это убийца разума.
Ghanima Боюсь, она сейчас позволит ему пройти сквозь себя.
Ghanima Он бегает и бегает и бегает. И когда он вымотает себя, он возвращается ко мне, кладет голову мне на колени и просит помочь найти способ умереть.
Farad'n Corrino Но почему он хочет умереть?
Ghanima Чтобы уберечь себя от жертв, которые он должен принести, жертв ради будущего нас всех
Farad'n Corrino Тогда есть ли место для меня в этом будущем?
Ghanima Твоя кровь была спасена в день, когда Лето вернулся ко мне.
Farad'n Corrino А как же наш брак?
Ghanima [Гхани разворачивается] Раз моя мать не была женой, ты никогда не будешь мужем.
Farad'n Corrino Политика.
Ghanima Политика. Но со временем может появиться любовь, которой у моего брата не будет.
[Гхани смотрит в пустыню]
Ghanima Одному из нас пришлось принять агонию. Он всегда был сильнее. История написана на песках Арракиса. Глава закончилась, сметенная вихрем. Одна дверь закрылась, но другая открылась, и по ту сторону... наше будущее.
Leto Я здесь, отец, как ты и знал. Мы идем вперед; мы идем назад. Не бойся. Мы предзачатые, моя сестра и я. Благодаря нашей матери и специи... благодаря тебе! Да, отец, это я! Пользуйся моими глазами, отец. Позволь мне видеть за тебя.
Chani ...Я вдруг ощущаю, что у нас так мало времени.
Paul Atreides У нас есть вечность.
Chani У вас есть вечность. У меня есть только сейчас.
[повторяемая фраза]
Лето Моя кожа не моя.
Irulan Я любила твоего сына, Джессика. И я бы сделала его хорошей женой. Вместо этого я удовлетворила себя, став хорошей учительницей для его детей и другом. Ничто, ничто не причинит им вреда, пока я могу это предотвратить. Ты понимаешь?
Уэнсинджа Разве ты не находишь это интересным, Джессика, как пороки матери цветут в детях, которых она рождает?
Leto [плача] Сколько ночей... я сидел на Дюне, точно так же, представляя ночь, точно такую же, с... с моим отцом. Только мы вдвоем... говорим и смеемся. И сколько ночей я спал на холодном полу сельчата, мечтая о том, чтобы его руки обнимали меня, защищая от всего, чего я боялся, всего, что не мог понять!
The Preacher [pause] Ты все еще хороший фремин?
Leto Да.
The Preacher Тогда позволишь ли ты слепому выйти в пустыню и найти покой по своим правилам?
Leto Пока нет.
Leto Я существо пустыни.
Leto Зная о ловушке, ты уже на пути к её избеганию... первый шаг на Золотом Пути. Не бойся, Отец. Ответ прямо перед тобой.
Duncan Idaho Говорят, он ушёл в путешествие... в страну, где люди ходят без следов. Ему не найти. Но все его найдут.
Alia Слышала о твоём маленьком фокусе в пустыне.
Leto Ну, я предпочитаю считать это мастерским пилотированием, но продолжай...
Alia С твоим, конечно, вдохновением!
Ghanima Воспоминания нашего Отца были весьма поучительными.
Alia Ну, я полагаю, мне стоит быть благодарной, что мне не придётся рассказывать твоей бабушке, что ты пропал из-за червя, прежде чем она успела тебя увидеть.
Ghanima Это было бы неприятной задачей, не так ли?
Гурни Халлек Моя преданность Дому Атрейдесов.
Лето Ну, я — Дом Атрейдесов.
Гурни Халлек А что с твоей тётей?
Лето Моя тётя потеряна; потеряна из-за сил, которые она не могла контролировать. Сил, которые желают разрушить Дом Атрейдесов.
Гурни Халлек Что ты с собой сделал?
Лето Я сделал выбор, принял судьбу, не больше.
Гурни Халлек Мои глаза видят это; но мой разум отказывается в это верить.
Лето Верь, Гурни. Помни слова моего отца и моего деда, твоего герцога. Они говорили тебе о Силе Пустыни. Так вот, Я — Сила Пустыни, и ничто не сможет остановить то, что произойдёт.
Проповедник Вы не можете контролировать будущее!
Leto Мы собираемся пройти через испытание. Но мы выйдем на другую сторону. Мы всегда восстаём из собственных пепелищ. Всё возвращается позже в изменённой форме.
Leto Помните слова моего отца и моего деда, вашего герцога. Они говорили вам о силе пустыни. Я — сила пустыни, и ничто не остановит то, что должно произойти.
Иружан Я его жена!
Шани У тебя его имя! Я та, кого он называет женой!
Irulan Зачем ты настаиваешь на том, чтобы ускользать вот так?
Ghanima Я все еще чувствую его
[Лето]
Ghanima , Ирулан, его присутствие; иногда мне даже кажется, что я слышу его смех на ветру.
Irulan Надеюсь, ты не высмеиваешь моё решение выйти замуж за Фарадна?
Ghanima Почему он должен это высмеивать?
Irulan Я не могу стоять в сторонах и позволять тебе быть пешкой в схемах Али.
Ghanima Ты действительно так думаешь? Что мной manip#ют? Что я согласилась на этот брак как часть заговора с Али?
Irulan Нет, но я знаю тебя, Гхани, в твоем решении больше, чем думает кто-либо другой.
Ghanima Алия хочет вернуть мою бабушку, Фарадна лишь средство.
Irulan Но что ты хочешь?
Ghanima Кровь Фарадна на брачном ложe, а не моя.
Леди Джессика Атрейдес Я ненавижу эту планету, Гурни, она забрала обоих мужчин, которых я любила.
Алия Мы заполучим уголок самого дефицитного товара во вселенной!
Леди Джессика Атрейдес Ты заполучишь уголок в аду!
Леди Джессика Атрейдес Сосредоточься на визуализации потока времени. Он должен двигаться, а не ты.
Леди Джессика Атрейдес Я могла бы тебя убить.
Фарадин Коррино Это было бы не так просто.
[он ускользает]
Фарадин Коррино ...Я на самом деле не думал, что это возможно, и тогда мой разум растаял. Я сдался в борьбе с тобой, и это произошло.
Леди Джессика Атрейдес Ты сражался не со мной.
Фарадин Коррино Это была моя собственная борьба. Всё, что я узнал, всё то бредовое, чем я сам себя ограничивал - я чувствую... Я чувствую, что перерождаюсь, как будто стою на пороге чего-то необыкновенного.
Леди Джессика Атрейдес Пара-Бинду баланс, Фарадин. Но только на пороге.
Фарадин Коррино [смеется] Терпение?
Леди Джессика Атрейдес Да, терпение. Помни, одно дело - контролировать свои восприятия, совсем другое - контролировать свои желания.
Фарадин Коррино А если я добьюсь успеха?
Леди Джессика Атрейдес Ты поймёшь, что реальность отличается от того, что ты думал.
Пол Атрейдес Золотой путь опасен... это пустынный шторм, который нельзя остановить. Ты станешь этим штормом; вихрем! И ничто не сможет тебя остановить, даже ты сам!
Wensicia Негодяй, чёртов!
Farad'n Corrino Давайте не будем сейчас обсуждать ваши слабости, мать.
Alia Хорошо. Я возвращаюсь во дворец... У меня свадьба.
Leto Смотрите на меня, семья!
[издает рев песчаного червя]
Leto Я Лето, Лев Атрейд, вернувшийся из пустыни, чтобы объявить Сечер Нбиу - Золотой путь, чтобы избавить человечество от извращений, совершенных во имя Муад'диба, и спасти его от абоминации, известной как Алия
reverend Mother Mohiam Каково значение этого?
Priest Хелен Гаес Мохиам из Бене Гессерит, вы нарушили вечный закон Муа'Диба о том, чтобы никогда больше не ступать на Арракис.
reverend Mother Mohiam Я не на Арракисе. Я в свободном пространстве.
Fremen Не бывает свободного пространства, когда правит Муа'Диб.
Leto Убери оружие, прочь. Ты это? Принимая цвета хамелеона у контрабандистов, чтобы скрыть свою истинную сущность.
Sabiha Позволяя нам выжить, торгуя Спайсом.
Leto Это не всё, правда? Ты разводишь песчаных рыб. Я видел загоны. Продаешь Червей за пределами планеты, надеясь сломать монополию Атрейдесов на Спайс.
Sabiha Опасно для тебя знать эти вещи.
Leto Более опасно для тебя; никто из твоих Червей не выживает надолго вдали от Дюны.
Sabiha Пока нет.
Leto Никогда.
[пьёт Спайс]
Sabiha Ты уже насыщен Спайсом.
Leto Тогда он больше не может навредить мне. Я выжил в Кузнице, Сабиha. Я заглушил голоса внутри, которые пытались овладеть мной. Только я остаюсь теперь; чтобы сделать то, что я должен сделать.
Sabiha И что же это?
Leto Спасти пустыню.
Leto Итак, я выбрал! Создать мир, в котором человечество может создавать свое собственное будущее момент за моментом... Свободно от видения одного человека... Свободно от извращений слов пророка. И свободно от предопределенного будущего.
Alia Я ненавижу тебя. Я люблю тебя. Я никогда тебя не прощу.
Duncan Idaho Даже твоей империи суждено провести своё время, а затем умереть.
Фремены Говорят, что цена за твою голову все время растёт.
Стиглар Тогда я говорю вам, пошлите людей призвать червей! И мы пойдём в Аркин, чтобы забрать.
Биджаз Забыть — значит не иметь, пока слова не будут правильными.
Leto Это всё, что у нас когда-либо может быть.
Проповедник Ты не представляешь, кто я такой!
Leto Миф, которому я позволил существовать, пока не буду готов.
Leto Знать будущее — значит быть им пойманным, Бабушка. Мой отец знал его, но не смог вырваться. Я хочу большей свободы! Вселенная сюрпризов — вот о чём я молюсь.
Lady Jessica Atreides Возможна ли такая вселенная для кого-то вроде тебя?
Leto Возможна? Да. Но желательна ли она? У меня трудное решение, Бабушка. Принять ли мне мистику Атреидов, облечь себя в наши мифы, жить для моих подданных и умереть за них? Или выбрать другой путь? Золотой путь? Тот, который может изменить меня, может изменить человеческую судьбу навсегда?
Леди Джессика Атрейдес Я не понимаю.
Лето Нет, я знаю, что ты не понимаешь. Потому что ты не понимаешь времени.
Леди Джессика Атрейдес Я могу помочь тебе, Лето.
Лето О, наоборот, Бабушка. Это я помогу тебе.
[используя Голос]
Alia Однажды каждый из вас столкнётся с ужасом собственного существования. Однажды вы закричите о помощи. Однажды каждый из вас окажется один.
