Ghanima
Он бегает и бегает и бегает. И когда он вымотает себя, он возвращается ко мне, кладет голову мне на колени и просит помочь найти способ умереть.
Farad'n Corrino
Но почему он хочет умереть?
Ghanima
Чтобы уберечь себя от жертв, которые он должен принести, жертв ради будущего нас всех
Farad'n Corrino
Тогда есть ли место для меня в этом будущем?
Ghanima
Твоя кровь была спасена в день, когда Лето вернулся ко мне.
Farad'n Corrino
А как же наш брак?
Ghanima
[Гхани разворачивается] Раз моя мать не была женой, ты никогда не будешь мужем.
Farad'n Corrino
Политика.
Ghanima
Политика. Но со временем может появиться любовь, которой у моего брата не будет.
[Гхани смотрит в пустыню]
Ghanima
Одному из нас пришлось принять агонию. Он всегда был сильнее. История написана на песках Арракиса. Глава закончилась, сметенная вихрем. Одна дверь закрылась, но другая открылась, и по ту сторону... наше будущее.