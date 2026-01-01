Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эдвард Аттертон
Edward Atterton
Киноафиша
Персоны
Эдвард Аттертон
Эдвард Аттертон
Edward Atterton
Дата рождения
24 января 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Бирмингем, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.7
Опять и снова
(1999)
7.6
Журавль в небе
(1994)
7.5
Дети Дюны
(2003)
Фильмография Эдвард Аттертон
7.5
Дети Дюны
драма, фантастика, мини-сериал
2003, США
5.6
Каролина
Carolina
мелодрама
2003, США / Германия
6.7
Волшебник страны грез
драма, семейный, фэнтези
2002, США
6.6
Дюна
драма, фантастика, мини-сериал
2000, США
7.7
Опять и снова
драма, семейный, мелодрама
1999, США
6.9
Человек в железной маске
The Man in the Iron Mask
исторический, драма, приключения
1998, США / Великобритания
Смотреть трейлер
7.6
Журавль в небе
драма, криминал
1994, Великобритания
Показать еще
Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
Осенью закупаю 9-процентный уксус литрами — и на даче до следующего сезона царит идеальный порядок
«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить