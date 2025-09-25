Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей

И больше всего рады будут мужчины.

В 90-е «Спасатели Малибу» были больше, чем просто сериал. Это был культурный феномен: 1,1 миллиарда зрителей по всему миру, красные купальники, замедленные пробежки по пляжу и вечное «спасение утопающих».

В Книге рекордов Гиннесса проект — смесь боевика и драмы — значится как самое популярное телешоу всех времен.

Для кого-то это была драма о героизме спасателей. Для большинства — картинка, которая намертво въелась в память: Памела Андерсон в культовом образе, Кармен Электра, которые захватили мужскую половину аудитории.

Если бы такие девушки реально были спасательницами, я бы тонул на их пляжах каждый день, — говорят зрители в Сети.

От провала к легенде

Интересно, что старт у «Спасателей» был не таким уж героическим. Первый сезон NBC закрыла в 1990 году. Но почти сразу выяснилось, что у шоу феноменальные рейтинги, и сериал вернули к жизни.

На пике популярности он шел одновременно в 148 странах — буквально на всех континентах, кроме Антарктиды. Второй раз «Спасатели» закрылись только в 2001-м, после 11 лет в эфире.

Перезапуск уже в пути

И вот — готовьтесь. Fox официально объявил о перезапуске «Спасателей Малибу». Канал заказал 12 серий, а в качестве шоураннера выступит Мэтт Никс, создавший сериал «Хорошие парни».

Создатели оригинала — Майкл Берк, Грегори Дж. Бонанн и Дуглас Шварц — тоже вернутся, но уже в качестве исполнительных продюсеров. Пока неизвестно, кто наденет красные купальники в новой версии: актерский состав держат в секрете, как и сюжет.

По предварительным данным, к 2027 году культовый пляж снова оживет. Вопрос лишь в том, сможет ли новая версия повторить успех оригинала или останется просто ностальгической перезагрузкой.

