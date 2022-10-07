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Сбой 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сбой
Киноафиша Сериалы Сбой Сезоны Сезон 1

Glitch 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сбой»

В 1 сезоне сериала «Сбой» Хон Чжи Хё собирается выйти замуж за своего избранника, с которым встречается уже несколько лет. Но тут молодой человек неожиданно пропадает без вести при весьма загадочных обстоятельствах. Для того чтобы его найти, Хон Чжи Хё присоединяется к группе уфологов-любителей, чтобы с их помощью раскрыть тайну исчезновения своего возлюбленного. Хо Бо Ра верит в существование внеземных цивилизаций и собирается поведать о них всем своим фолловерам на YouTube. Вот только подписчиков у нее не так много. Девушка собирается создать контент, который вызовет широкий общественный резонанс и привлечет к ней всеобщее внимание.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Сбой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
7 октября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 октября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
7 октября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 октября 2022
График выхода всех сериалов
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