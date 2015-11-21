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Сломанные судьбы
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Сломанные судьбы, список сезонов
Сломанные судьбы
12+
Год выпуска
2015
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Россия 1
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Список сезонов сериала «Сломанные судьбы»
Сезон 1
4 эпизода
21 ноября 2015
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