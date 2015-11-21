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Сломанные судьбы 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сломанные судьбы
Киноафиша Сериалы Сломанные судьбы Сезоны Сезон 1

Сломанные судьбы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сломанные судьбы»

В 1 сезоне сериала «Сломанные судьбы» молодожены Вера и Рома были сиротами и воспитывались в интернате. Создав семью, они мечтали дать своим будущим детям то, чего не было у них самих, – крепкий тыл со стороны отца и матери. Но сказочной истории не получилось. Спустя некоторое время после того, как Вера забеременела, Рома угодил в тюрьму. Молодой девушке пришлось самой справляться с трудностями, свалившимися на ее хрупкие плечи. Вскоре она решает порвать отношения с Ромой. Вера выходит замуж за отличного мужчину. Но Роман вскоре оказывается на свободе. Он зол и намерен превратить жизнь бывшей супруги в настоящий ад.

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Список серий 1-го сезона сериала «Сломанные судьбы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 ноября 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 ноября 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 ноября 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 ноября 2015
График выхода всех сериалов
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