Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Императрица
Киноафиша Сериалы Императрица Сезоны

Императрица, список сезонов

Die Kaiserin 16+
Год выпуска 2022
Страна Германия
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Императрица»
Императрица - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 29 сентября 2022
 
Императрица - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 22 ноября 2024
 
Сезон 3
TBA
 
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше