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Императрица 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Императрица
Киноафиша Сериалы Императрица Сезоны Сезон 1

Die Kaiserin 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Императрица»

В 1 сезоне сериала «Императрица» император Австрии Франц приезжает знакомиться со своей нареченной невестой Еленой. Однако его внимание неожиданно привлекает ее юная и очаровательная сестра Елизавета. Несмотря на предыдущие договоренности, именно эту девушку он делает своей супругой и императрицей. В народе новую правительницу так любят, что называют не иначе как Сисси. Однако во дворце у девушки не так много сторонников. Ее все еще молодая и властная свекровь Софи перетягивает одеяло на себя, пытаясь влиять на Франца. А брат императора Макси и вовсе планирует переворот, а заодно подбивает клинья к Елизавете.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Императрица График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Место в мире Ein Platz in der Welt
Сезон 1 Серия 1
29 сентября 2022
Прибытие Die Ankunft
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 2022
Свадьба Die Hochzeit
Сезон 1 Серия 3
29 сентября 2022
Охота Die Jagd
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2022
Обувь Die Schuhe
Сезон 1 Серия 5
29 сентября 2022
Бог, которого они называют свободой Der Gott, den man die Freiheit nennt
Сезон 1 Серия 6
29 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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