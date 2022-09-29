«Императрица» – это австро-германский исторический сериал о восхождении и правлении легендарной Елизаветы Баварской, также известной как принцесса Сисси. Молодая и дерзкая девушка с первого взгляда влюбляет в себя императора Австрии Франца, хотя изначально тот собирался жениться на ее старшей сестре. Теперь супруга правителя должна отстоять свои права перед властолюбивой свекровью и братом мужа, который жаждет захватить трон, а заодно и ее сердце. А к границе империи тем временем подходят вражеские войска.