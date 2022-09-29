Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Флай: Танец свободы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Императрица
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Императрица

Императрица (2022 - …)

Die Kaiserin 16+
Год выпуска 2022
Страна Германия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Императрица» – это австро-германский исторический сериал о восхождении и правлении легендарной Елизаветы Баварской, также известной как принцесса Сисси. Молодая и дерзкая девушка с первого взгляда влюбляет в себя императора Австрии Франца, хотя изначально тот собирался жениться на ее старшей сестре. Теперь супруга правителя должна отстоять свои права перед властолюбивой свекровью и братом мужа, который жаждет захватить трон, а заодно и ее сердце. А к границе империи тем временем подходят вражеские войска.

Императрица - трейлер
Императрица
трейлер
В ролях
В ролях
Свенья Юнг
Свенья Юнг
Деврим Лингнау
Филипп Фруассан
Рэймонд Тарабэй
Джонатан Файлла
Патрик Рапольд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Императрица - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Приложение киноафиши