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Постер к сериалу Толкачи
Постер к сериалу Толкачи
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Киноафиша Сериалы Толкачи

Толкачи (2021 - 2021)

Bney Or 18+
Год выпуска 2021
Страна Израиль
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Yes
Продолжительность сериала 7 часов 30 минут
О чем сериал

Сериал основывается на реальных событиях. Это история о компании обездоленных подростков, которые оказываются втянуты в криминальный бизнес. Действие происходит в неблагополучном районе Бней Ор, расположенном в израильском городке Беэр-Шева. Вышедший из тюрьмы для несовершеннолетних лидер подростковой банды собирает своих друзей, чтобы вместе зарабатывать с помощью продажи запрещенных веществ. Спустя некоторое время растущий нелегальный бизнес привлекает внимание настоящих криминальных авторитетов.

Толкачи - русский трейлер
Толкачи
русский трейлер
В ролях
В ролях
Иден Халили
Иден Халили
Имри Битон
Имри Битон
Маор Леви
Ишай Лалуш
Агам Озальво
Орель Атиас
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Толкачи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 9 эпизодов
 
Кадры из сериала
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