Сериал основывается на реальных событиях. Это история о компании обездоленных подростков, которые оказываются втянуты в криминальный бизнес. Действие происходит в неблагополучном районе Бней Ор, расположенном в израильском городке Беэр-Шева. Вышедший из тюрьмы для несовершеннолетних лидер подростковой банды собирает своих друзей, чтобы вместе зарабатывать с помощью продажи запрещенных веществ. Спустя некоторое время растущий нелегальный бизнес привлекает внимание настоящих криминальных авторитетов.