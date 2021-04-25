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Толкачи 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Толкачи
Киноафиша Сериалы Толкачи Сезоны Сезон 1

Bney Or 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Толкачи»

В 1 сезоне сериала «Толкачи» действие разворачивается в Беэр-Шеве в 2001 году. В центре событий оказывается несколько подростков, которые оказались замешаны в торговле наркотиками и групповом насилии. Герои выросли на районе, о котором ходит дурная слава. Лидер подростковой группировки недавно вышел из колонии для несовершеннолетних преступников и тут же взялся за старое. Ребята открыли первую точку на районе. Спустя некоторое время нелегальный бизнес пошел в гору. Малолетние дельцы привлекли внимание серьезных криминальных авторитетов, которые решили приобщиться к деятельности подростков.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Толкачи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 мая 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 мая 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 мая 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 мая 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 мая 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
6 июня 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 июня 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 июня 2021
График выхода всех сериалов
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