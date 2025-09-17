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Поколение «Ви» 2023 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Поколение «Ви»
Киноафиша Сериалы Поколение «Ви» Сезоны Сезон 2

Gen V
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 сентября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Поколение «Ви»»

Во 2-м сезоне сериала «Поколение «Ви» продолжается история об учащихся престижного Университета Годолкина. В этот частный колледж могут поступить только дети с уникальными сверхспособностями. Его открыли члены корпорации Vought. В этом заведении ребят превращают в настоящих супергероев. Напомним, в предыдущем сезоне горячая линия психического здоровья Университета Годолкина неустанно напоминает студентам, что в это трудное время они не одиноки. Может сложиться впечатление, что каждый из ребят поистине пуленепробиваемый, но это лишь видимость. Все они могут быть неуязвимы снаружи, но не внутри.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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График выхода новых серий Поколение «Ви» 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Episode 1
Сезон 2 Серия 1
17 сентября 2025
Episode 2
Сезон 2 Серия 2
17 сентября 2025
Episode 3
Сезон 2 Серия 3
17 сентября 2025
Episode 4
Сезон 2 Серия 4
24 сентября 2025
Episode 5
Сезон 2 Серия 5
1 октября 2025
Episode 6
Сезон 2 Серия 6
8 октября 2025
Episode 7
Сезон 2 Серия 7
15 октября 2025
Episode 8
Сезон 2 Серия 8
22 октября 2025
График выхода всех сериалов
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