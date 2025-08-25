Меню
Поколение «Ви»
Статьи о сериале «Поколение «Ви»»
Статьи о сериале «Поколение «Ви»»
Вся информация о сериале
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»
Запишите даты, чтобы не пропустить.
Написать
25 августа 2025 09:54
Фанаты «Пацанов» поняли, кто из «Семерки» предаст Хоумлендера в 5-м сезоне: снимали не по комиксу, но все равно спалились
Досадно, что это раскрылось еще в трейлерах.
Написать
11 июня 2025 10:52
Один из актеров умер, герои перекочевали в «Пацанов»: будет ли 2 сезон «Поколения ‟Ви”»
В финале первого сезона слетевшие с катушек суперы устроили резню в университете.
Написать
15 марта 2025 13:46
