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Поколение «Ви» 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Поколение «Ви»
Киноафиша Сериалы Поколение «Ви» Сезоны Сезон 1

Gen V
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поколение «Ви»»

В 1 сезоне сериала «Поколение «Ви» несколько подростков проходят специальный отбор, чтобы стать учащимися престижного Университета Годолкина. Это частный колледж, куда принимают только ребят с необычными сверхспособностями. Школу создали представители корпорации Vought. В этом заведении сотрудники Vought отбирают лучших ребят для того, чтобы сделать из них будущих супергероев. Подростки практикуются в обращении со своим даром и учатся приносить пользу компании. Ребятам предстоит научиться контролировать свой дар, отточить навыки, усмирить демонов и доказать, что они – настоящие герои.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Поколение «Ви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Бог U God U
Сезон 1 Серия 1
29 сентября 2023
Первый день First Day
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 2023
#поразмыслите #Thinkbrink
Сезон 1 Серия 3
29 сентября 2023
Вся правда The Whole Truth
Сезон 1 Серия 4
6 октября 2023
Добро пожаловать в клуб монстров Welcome to the Monster Club
Сезон 1 Серия 5
13 октября 2023
Джуманджи Jumanji
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2023
Больной Sick
Сезон 1 Серия 7
27 октября 2023
Стражи Годолкина Guardians of Godolkin
Сезон 1 Серия 8
3 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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