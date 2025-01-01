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Френдзона, список сезонов

Frendzona 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Start

Рейтинг сериала

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Список сезонов сериала «Френдзона»
Френдзона - Сезон 1 Сезон 1
8 эпизодов 12 сентября 2021 - 20 октября 2021
 
Френдзона - Сезон 2 Сезон 2
8 эпизодов 31 января 2024 - 6 марта 2024
 
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