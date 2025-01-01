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Френдзона
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Френдзона, список сезонов
Frendzona
18+
Год выпуска
2021
Страна
Россия
Эпизод длится
24 минуты
Стрим-сервис
Start
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Рейтинг сериала
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IMDb
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Список сезонов сериала «Френдзона»
Сезон 1
8 эпизодов
12 сентября 2021 - 20 октября 2021
Сезон 2
8 эпизодов
31 января 2024 - 6 марта 2024
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667