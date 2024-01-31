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Френдзона 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Френдзона
Киноафиша Сериалы Френдзона Сезоны Сезон 2

Frendzona 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 31 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Френдзона»

Во 2-м сезоне сериала «Френдзона» с предыдущих событий проходит год. Кирилл переживает позорное отчисление с психологического факультета и зарабатывает на жизнь в местном баре. Но должность бармена не приносит ему удовлетворения. Кроме того, любимая девушка Марина решает бросить героя именно в тот день, когда он уже готовится достать из кармана обручальное кольцо и сделать предложение. Это наводит Кирилла на мысль о новом психологическом эксперименте. Он решает выяснить, что сподвигает людей уходить друг от друга, и отправляется в Геленджик на поиски отказавшейся от него когда-то матери. 

 

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Список серий 2-го сезона сериала «Френдзона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
31 января 2024
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
31 января 2024
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
31 января 2024
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
7 февраля 2024
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
14 февраля 2024
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
21 февраля 2024
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
28 февраля 2024
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
6 марта 2024
График выхода всех сериалов
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