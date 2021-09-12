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Френдзона 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Френдзона
Киноафиша Сериалы Френдзона Сезоны Сезон 1

Frendzona 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Френдзона»

В 1 сезоне сериала «Френдзона» события происходят на психологическом факультете. В центре истории — несколько студентов, между которыми разворачиваются непростые взаимоотношения. Кирилл влюблен в Соню много лет, но она держит его во френдзоне и не отвечает взаимностью. Парню тяжело дается простое общение с девушкой, о которой он так давно мечтает. Желая добиться ее расположения, Кирилл погружается в изучение психологии френдзоны. Он не сомневается, что сможет заставить Соню обратить на себя внимание. У парня появляется гипотеза, и он решает поэкспериментировать с друзьями, чтобы ее проверить.

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Список серий 1-го сезона сериала «Френдзона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Общество
Сезон 1 Серия 1
12 сентября 2021
Свобода
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2021
Ответственность
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2021
Дружба
Сезон 1 Серия 4
26 сентября 2021
Индивидуальность
Сезон 1 Серия 5
10 октября 2021
Познание
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2021
Семья
Сезон 1 Серия 7
17 октября 2021
Любовь
Сезон 1 Серия 8
20 октября 2021
График выхода всех сериалов
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