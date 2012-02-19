Оповещения от Киноафиши
Вверх и вниз по лестнице 2010 - 2012, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Вверх и вниз по лестнице
Киноафиша Сериалы Вверх и вниз по лестнице Сезоны Сезон 2
Upstairs Downstairs 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 февраля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Вверх и вниз по лестнице»

Сезон 1
Сезон 2
Далёкая страна, о которой мы ничего не знаем A Faraway Country About Which We Know Nothing
Сезон 2 Серия 1
19 февраля 2012
Любовь, которой платят по счетам The Love That Pays the Price
Сезон 2 Серия 2
26 февраля 2012
Идеальный пример женственности A Perfect Specimen of Womanhood
Сезон 2 Серия 3
4 марта 2012
Всё, чем ты являешься All the Things You Are
Сезон 2 Серия 4
11 марта 2012
Последний вальс The Last Waltz
Сезон 2 Серия 5
18 марта 2012
Где-то за радугой Somewhere Over the Rainbow
Сезон 2 Серия 6
25 марта 2012
