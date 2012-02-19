Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Вверх и вниз по лестнице 2010 - 2012, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Вверх и вниз по лестнице
Сезоны
Сезон 2
Upstairs Downstairs
16+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
19 февраля 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 30 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
20
голосов
7.4
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Вверх и вниз по лестнице»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Далёкая страна, о которой мы ничего не знаем
A Faraway Country About Which We Know Nothing
Сезон 2
Серия 1
19 февраля 2012
Любовь, которой платят по счетам
The Love That Pays the Price
Сезон 2
Серия 2
26 февраля 2012
Идеальный пример женственности
A Perfect Specimen of Womanhood
Сезон 2
Серия 3
4 марта 2012
Всё, чем ты являешься
All the Things You Are
Сезон 2
Серия 4
11 марта 2012
Последний вальс
The Last Waltz
Сезон 2
Серия 5
18 марта 2012
Где-то за радугой
Somewhere Over the Rainbow
Сезон 2
Серия 6
25 марта 2012
График выхода всех сериалов
3 причины, чтобы включить новинку турдизи «Под землей» прямо сейчас: такое редко показывают по ТВ
В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто»
Эту новинку с Паламарчуком на НТВ ждут все фанаты качественных детективов: и речь не о «Невском»
Авторы «Дандадана» перезапускают киберпанк-шедевр, подаривший миру «Матрицу»: новое аниме россияне увидят одновременно с Японией
«Кучка похотливых идиотов»: этот российский фильм стоил миллиард, но не окупился и на треть – премьеру даже требовали запретить
Когда хочу отдохнуть после работы, включаю 5 мини-детективов: можно осилить за вечер или два – а потом обсуждать неделями
«Безумный Макс встречает Монти Пайтона»: так британцы назвали противоречивую комедию Данелии
Стал хитом Netflix и помог взять «Эмми»: американцы подчистую скопировали драму создателя «Метода»
Весна на какой-какой улице? Только знатоки советского и зарубежного кино угадают 6/6 фильмов по теплому весеннему кадру (тест)
Нестор Петрович в юбке изображает женщину: 5-ю серию «Большой перемены» «зарубили на корню»
Голливуд испоганил важнейший советский Sci-Fi: Коппола превратил космическую драму в ужастик с картонными монстрами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667