Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Вверх и вниз по лестнице 2010 - 2012 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вверх и вниз по лестнице
Киноафиша Сериалы Вверх и вниз по лестнице Сезоны Сезон 1
Upstairs Downstairs 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 декабря 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 15 минут

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Вверх и вниз по лестнице»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Птенец The Fledgling
Сезон 1 Серия 1
26 декабря 2010
Божья коровка The Ladybird
Сезон 1 Серия 2
27 декабря 2010
Кукушка The Cuckoo
Сезон 1 Серия 3
28 декабря 2010
График выхода всех сериалов
Не родись красивой: личная жизнь Михримах сложилась крайне печально — светит второй развод
Этому сериалу Prime Video потребовалось всего 5 суток, чтобы выбить из топа даже «Fallout»: такого никто не ожидал
Элвиса Пресли обожали миллионы: почему он выступал только в Америке и никогда не давал концертов в Европе и СССР?
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)
Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»
«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше