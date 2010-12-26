Оповещения от Киноафиши
Вверх и вниз по лестнице 2010 - 2012 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Вверх и вниз по лестнице
Сезоны
Сезон 1
Upstairs Downstairs
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
26 декабря 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
3
Продолжительность сезона
2 часа 15 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
20
голосов
7.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Вверх и вниз по лестнице»
Сезон 1
Сезон 2
Птенец
The Fledgling
Сезон 1
Серия 1
26 декабря 2010
Божья коровка
The Ladybird
Сезон 1
Серия 2
27 декабря 2010
Кукушка
The Cuckoo
Сезон 1
Серия 3
28 декабря 2010
График выхода всех сериалов
