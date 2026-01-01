Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Фильмография
Эми Меткалф
Ami Metcalf
Киноафиша
Персоны
Эми Меткалф
Эми Меткалф
Ami Metcalf
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.6
Вверх и вниз по лестнице
(2010)
7.2
Тайны сестры Бонифации
(2022)
6.7
TheatreHD: Веер леди Уиндермир
(2018)
Фильмография Эми Меткалф
7.2
Тайны сестры Бонифации
драма
2022, Великобритания
6.6
Капкан
Crawl
ужасы
2019, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
TheatreHD: Веер леди Уиндермир
Lady Windermere’s Fan
спектакль
2018, Великобритания
7.6
Вверх и вниз по лестнице
драма
2010, Великобритания
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