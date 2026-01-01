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Эми Меткалф Ami Metcalf
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Эми Меткалф

Ami Metcalf

Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Вверх и вниз по лестнице 7.6
Вверх и вниз по лестнице (2010)
Тайны сестры Бонифации 7.2
Тайны сестры Бонифации (2022)
TheatreHD: Веер леди Уиндермир 6.7
TheatreHD: Веер леди Уиндермир (2018)

Фильмография Эми Меткалф

Тайны сестры Бонифации 7.2
Тайны сестры Бонифации
драма 2022, Великобритания
Капкан 6.6
Капкан Crawl
ужасы 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
TheatreHD: Веер леди Уиндермир 6.7
TheatreHD: Веер леди Уиндермир Lady Windermere’s Fan
спектакль 2018, Великобритания
Вверх и вниз по лестнице 7.6
Вверх и вниз по лестнице
драма 2010, Великобритания
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