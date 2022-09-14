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Постер сериала Школа разбитых сердец
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Школа разбитых сердец, список сезонов

Heartbreak High 16+
Год выпуска 2022
Страна Австралия
Эпизод длится 51 минута
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

0.0
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7.7 IMDb
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Список сезонов сериала «Школа разбитых сердец»
Школа разбитых сердец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 14 сентября 2022
 
Школа разбитых сердец - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 11 апреля 2024
 
Сезон 3
TBA
 
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