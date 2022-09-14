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Школа разбитых сердец 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Школа разбитых сердец
Киноафиша Сериалы Школа разбитых сердец Сезоны Сезон 1

Heartbreak High 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Школа разбитых сердец»

В 1 сезоне сериала «Школа разбитых сердец» студенты обычной средней школы Хартли готовятся к долгожданному выпускному. Последний год в этом учебном заведении должен стать для всех самым счастливым и незабываемым. Однако кто-то портит все планы старшеклассников. По рукам начинает ходить загадочный комикс, который очень едко и откровенно изобличает все пороки, тайные связи и неприглядные секреты каждого из богатеньких учеников. Вскоре в создании этого «яблока раздора» признается девушка из бедной семьи, учащаяся на бюджетном отделении, по имени Амери. Она становится изгоем, но по-прежнему считает, что сделала все правильно.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Школа разбитых сердец График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 сентября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 сентября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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