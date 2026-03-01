Оповещения от Киноафиши
Школа разбитых сердец 2022 - 2026, 3 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Школа разбитых сердец Сезон 3
Heartbreak High 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 марта 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb

График выхода новых серий Школа разбитых сердец 3 сезона

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Episode 1
Сезон 3 Серия 1
25 марта 2026
Episode 2
Сезон 3 Серия 2
25 марта 2026
Episode 3
Сезон 3 Серия 3
25 марта 2026
Episode 4
Сезон 3 Серия 4
25 марта 2026
Episode 5
Сезон 3 Серия 5
25 марта 2026
Episode 6
Сезон 3 Серия 6
25 марта 2026
Episode 7
Сезон 3 Серия 7
25 марта 2026
Episode 8
Сезон 3 Серия 8
25 марта 2026
