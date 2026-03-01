Оповещения от Киноафиши
Школа разбитых сердец 2022 - 2026, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Школа разбитых сердец
Сезоны
Сезон 3
Heartbreak High
16+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
25 марта 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 48 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
12
голосов
7.7
IMDb
График выхода новых серий Школа разбитых сердец 3 сезона
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Episode 1
Сезон 3
Серия 1
25 марта 2026
Episode 2
Сезон 3
Серия 2
25 марта 2026
Episode 3
Сезон 3
Серия 3
25 марта 2026
Episode 4
Сезон 3
Серия 4
25 марта 2026
Episode 5
Сезон 3
Серия 5
25 марта 2026
Episode 6
Сезон 3
Серия 6
25 марта 2026
Episode 7
Сезон 3
Серия 7
25 марта 2026
Episode 8
Сезон 3
Серия 8
25 марта 2026
