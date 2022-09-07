«Неожиданный деревенский дневник»: Рецензия Киноафиши

Хан Чжи Юль (Чху Ён У) – востребованный ветеринар из Сеула, обладающий немалыми знаниями и удивительным умением нравиться всем вокруг. Однажды он получает тревожное сообщение от своего дедушки, живущего в деревне. Испуганный, что с дедушкой случилось что-то неладное, Хан Чжи Юль бросает все и едет в глушь к родственнику. Но не тут-то было: дедушка просто хотел несколько проучить позабывшего корни внучка. Он уехал на каникулы в Европу, а Хан Чжи Юль должен теперь следить за клиникой дедушки в деревне.

На поруки зазнавшегося гостя из столицы берет Ан Чжа Ён (Джой) – обаятельная девушка, работающая полицейским в деревне. Удивительным образом забот и всяческих дел у нее появляется куда больше с приездом столичного ветеринара.

Трудно сказать, что именно заставило «Нетфликс» приобрести для проката именно эту дораму. Веб-новелла, на которой основан сериал, хоть и известна, но вряд ли может называться особенным культурным феноменом. В главных ролях обаятельные, но пока не звездные артисты. Чуть выделяется Джой из известной в K-pop-группы Red Velvet, но это для нее одна из первых ролей. Но именно в ординарности и типичности этой истории – то, за что ее будут смотреть поклонники корейских дорам.

Неожиданный деревенский дневник

С самых первых кадров, модно показывающих нам всяких миленьких зверюшек, становится понятно, что не будет здесь ни излишней серьезности, ни жуткой драмы, ни чернухи – это светлое и доброе кино про людей на лоне природы. Как и положено в корейских дорамах, относительно малобюджетная и камерная история поставлена очень солидно, а продакшен некоторых сцен откровенно не телевизионного качества, но так в Корее заведено: даже самый простой продукт они упаковывают блестяще.

Есть здесь и традиционное для дорам совмещение легкого мелодраматизма с юмором уровня буффонады, и редкие вспышки меланхолии, и, конечно, игра с выразительными деталями. Всего несколько сцен между главными героями уже указывают на всю сложность их потенциальных взаимоотношений, а уж снимать одним планом влюбленность никто не умеет лучше корейских кинематографистов.

Неожиданный деревенский дневник

Это забавная и ненапрягающая история о двух главных героях и их борьбе со всем множеством неловкостей, выпадающих им на пути. Хан Чжи Юль ведет себя как заправский столичный сноб, но уже в пилотной серии видны возможности для роста его персонажа. Джой же достался обаятельный и приятный персонаж Ан Чжа Ён – энергичной и доброжелательной девушки, всегда готовой помочь, но имеющей свои странности. Вместе они составляют очень колоритный дуэт, подчеркиваемый комедийным вторым планом, где на уже появилось несколько выразительных персонажей.

Являясь практически дистиллированным примером корейской дорамы, «Неожиданный деревенский дневник» наверняка отзовется в тех, для кого корейское телевидение не нечто неведомое, а дорамы – знакомый и понятный жанр. Впрочем, благодаря своей непритязательности и легкомысленности это шоу подойдет и тому, кто еще только начинает интересоваться миром корейского кино.