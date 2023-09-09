В 4-м сезоне сериала «Мои братья, мои сестры» продолжается история о Кадире, Омере, Асие и Эмеле — братьях и сестрах, родители которых при загадочных обстоятельствах умерли в один день. Главные герои оказались одни и могли надеяться лишь друг на друга. Напомним, в предыдущем сезоне Шеваль, которая утратила контроль над Ахметом и Сузан, практически лишилась рассудка. Поступки героини удивили и напугали Эрен и Ахмет. Дети, которые едва справились с катастрофой, с трудом вернулись к обычной жизни. Ясемин не смогла раскрыть сердце к Доруку. Она тоскует по нему. Девушка думает, что она больше не сумеет никому довериться.