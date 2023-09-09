Menu
Kardeslerim season 4 watch online

Kardeslerim season 4 poster
Kardeşlerim 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 9 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 38
Runtime 76 hours 0 minute
"Kardeslerim" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Мои братья, мои сестры» продолжается история о Кадире, Омере, Асие и Эмеле — братьях и сестрах, родители которых при загадочных обстоятельствах умерли в один день. Главные герои оказались одни и могли надеяться лишь друг на друга. Напомним, в предыдущем сезоне Шеваль, которая утратила контроль над Ахметом и Сузан, практически лишилась рассудка. Поступки героини удивили и напугали Эрен и Ахмет. Дети, которые едва справились с катастрофой, с трудом вернулись к обычной жизни. Ясемин не смогла раскрыть сердце к Доруку. Она тоскует по нему. Девушка думает, что она больше не сумеет никому довериться.

Series rating

6.9
Rate 21 votes
5.7 IMDb

"Kardeslerim" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 95
Season 4 Episode 1
9 September 2023
Episode 96
Season 4 Episode 2
16 September 2023
Episode 97
Season 4 Episode 3
23 September 2023
Episode 98
Season 4 Episode 4
30 September 2023
Episode 99
Season 4 Episode 5
7 October 2023
Episode 100
Season 4 Episode 6
14 October 2023
Episode 101
Season 4 Episode 7
21 October 2023
Episode 102
Season 4 Episode 8
28 October 2023
Episode 103
Season 4 Episode 9
4 November 2023
Episode 104
Season 4 Episode 10
11 November 2023
Episode 105
Season 4 Episode 11
18 November 2023
Episode 106
Season 4 Episode 12
25 November 2023
Episode 107
Season 4 Episode 13
2 December 2023
Episode 108
Season 4 Episode 14
9 December 2023
Episode 109
Season 4 Episode 15
16 December 2023
Episode 110
Season 4 Episode 16
23 December 2023
Episode 111
Season 4 Episode 17
30 December 2023
Episode 112
Season 4 Episode 18
13 January 2024
Episode 113
Season 4 Episode 19
20 January 2024
Episode 114
Season 4 Episode 20
27 January 2024
Episode 115
Season 4 Episode 21
3 February 2024
Episode 116
Season 4 Episode 22
10 February 2024
Episode 117
Season 4 Episode 23
17 February 2024
Episode 118
Season 4 Episode 24
24 February 2024
Episode 119
Season 4 Episode 25
2 March 2024
Episode 120
Season 4 Episode 26
9 March 2024
Episode 121
Season 4 Episode 27
16 March 2024
Episode 122
Season 4 Episode 28
23 March 2024
Episode 123
Season 4 Episode 29
30 March 2024
Episode 124
Season 4 Episode 30
6 April 2024
Episode 125
Season 4 Episode 31
20 April 2024
Episode 126
Season 4 Episode 32
27 April 2024
Episode 127
Season 4 Episode 33
4 May 2024
Episode 128
Season 4 Episode 34
11 May 2024
Episode 129
Season 4 Episode 35
18 May 2024
Episode 130
Season 4 Episode 36
25 May 2024
Episode 131
Season 4 Episode 37
1 June 2024
132. Bölüm
Season 4 Episode 38
8 June 2024
