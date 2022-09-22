Мини-сериал «Спасение из тайской пещеры» основан на реальных событиях 2018 года в тайском национальном парке Тхамлуангнангнон. В июне на одном из туристических маршрутов недалеко от города Чианграй пропадает группа из 12 подростков – юношеская футбольная команда вместе со своим тренером. Ребята в возрасте от 11 до 16 лет отправились в поход в этот природный заповедник, но так и не вернулись на базу. Вскоре спасатели находят их вещи рядом с входом в затопленную водой пещеру. Начинается опасная операция по спасению детей.к