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Киноафиша Сериалы Спасение из тайской пещеры

Спасение из тайской пещеры (2022 - …)

Thai Cave Rescue 12+
Год выпуска 2022
Страна Таиланд/США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Мини-сериал «Спасение из тайской пещеры» основан на реальных событиях 2018 года в тайском национальном парке Тхамлуангнангнон. В июне на одном из туристических маршрутов недалеко от города Чианграй пропадает группа из 12 подростков – юношеская футбольная команда вместе со своим тренером. Ребята в возрасте от 11 до 16 лет отправились в поход в этот природный заповедник, но так и не вернулись на базу. Вскоре спасатели находят их вещи рядом с входом в затопленную водой пещеру. Начинается опасная операция по спасению детей.к

Спасение из тайской пещеры - трейлер
Спасение из тайской пещеры
трейлер
В ролях
В ролях
Тханет Варакулнукрох
Папангкорн Леркчалиампот
Пратя Патонг
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Спасение из тайской пещеры»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 сентября 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Спасение из тайской пещеры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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