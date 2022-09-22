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Спасение из тайской пещеры 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Спасение из тайской пещеры
Киноафиша Сериалы Спасение из тайской пещеры Сезоны Сезон 1

Thai Cave Rescue 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спасение из тайской пещеры»

В 1 сезоне сериала «Спасение из тайской пещеры» события разворачиваются летом 2018 года в тайском природном заповеднике Тхамлуангнангнон, недалеко от города Чианграй на севере Таиланда. В этом уникальном и сказочно красивом парке регулярно проходят экскурсии и туристические походы. Но неожиданно на одном из таких маршрутов исчезает группа из 12 человек, причем почти все пропавшие – дети от 11 до 16 лет. Это юношеская футбольная команда, которая отправилась в путешествие вместе со своим молодым тренером. Вещи ребят вскоре обнаруживаются рядом с карстовой пещерой, которую в это время года затапливает водой. Теперь счет времени идет на минуты.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Спасение из тайской пещеры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Легенда о Там Луанге The Legend of Tham Luang
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2022
Чтобы не обижать богов To Not Offend the Gods
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2022
Чаша принцессы The Princess' Chalice
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2022
Счастливчик Бат Lucky Baht
Сезон 1 Серия 4
22 сентября 2022
Притча о Кисе Готами The Parable of Kisa Gotami
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2022
Му Па Moo Pa
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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