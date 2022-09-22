В 1 сезоне сериала «Спасение из тайской пещеры» события разворачиваются летом 2018 года в тайском природном заповеднике Тхамлуангнангнон, недалеко от города Чианграй на севере Таиланда. В этом уникальном и сказочно красивом парке регулярно проходят экскурсии и туристические походы. Но неожиданно на одном из таких маршрутов исчезает группа из 12 человек, причем почти все пропавшие – дети от 11 до 16 лет. Это юношеская футбольная команда, которая отправилась в путешествие вместе со своим молодым тренером. Вещи ребят вскоре обнаруживаются рядом с карстовой пещерой, которую в это время года затапливает водой. Теперь счет времени идет на минуты.